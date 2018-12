Migranti, la SeaWatch a sud di Lampedusa: «Ci serve un porto sicuro»

ROMA - Non è un sos, ma quasi. Ed è lanciato via Twitter. Recita così: «Abbiamo bisogno di un porto sicuro». A mandare il messaggio la ong Sea Watch, la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale. L'organizzazione ha chiesto - per ora senza successo - a Malta ed Italia l’autorizzazione a sbarcare. E ieri ha sollecitato l'intervento delle autorità tedesche. Ancora nessuna risposta dalle autorità italiane.