«Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???»: così stamattina il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un post con foto pubblicato su Facebook e che ha innescato polemiche. In particolare, sempre su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi ha scritto: «Salvini chieda scusa ai cittadini siciliani e si rechi subito a Catania, invece di farsi i selfie con la nutella. Si ripete la vergogna della notte di Ferragosto, quando i soccorritori cercavano i corpi sotto le macerie del Ponte Morandi a Genova e il leader della Lega festeggiava con una cena a base di pesce proprio in Sicilia».

Sempre oggi, Salvini in un tweet ha anche scritto: «Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi. Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!». E Anzaldi commenta: «Peraltro Salvini ringrazia, giustamente, i Vigili del Fuoco, dimenticando che la macchina dei soccorsi è fatta anche di tanti volontari (quelli cui hanno raddoppiato le tasse), di operatori della protezione civile, di agenti di tutti i corpi dello Stato. Come se ci fossero le classifiche dei soccorritori. Imbarazzante. Si conferma il ministro del'interno più inadeguato della storia della Repubblica».