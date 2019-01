Neonata morta nel Palermitano: indagati i genitori, attesa autopsia

PALERMO - Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di neanche due mesi morta a San Cipirello (Pa) la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorsi. Un atto dovuto per consentire ai due di nominare un consulente tecnico per l'autopsia che si svolgerà dopodomani nell’istituto di Medina legale del Policlinico palermitano. La piccola è stata trovata dai genitori con del sangue che fuoriusciva dal naso. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarla ma senza successo.