L'assurdo caso di un paese siciliano: impraticabili le 2 strade d'accesso...

PALERMO - Le uniche due strade di accesso sono impraticabili e Campofelice di Fitalia, piccolo paese dell’entroterra palermitano, resta isolata. Bloccate le attività commerciali, fermi i collegamenti con i centri vicini e con il capoluogo, gli studenti costretti ad assentarsi dalle scuole. Fra sette giorni si fermerà infatti anche il servizio privato (pagato dal Comune) per il trasporto degli alunni nelle scuole medie e superiori di Mezzojuso, Lercara, Corleone e Palermo. Il Comune non ha più soldi. «Da cinque anni denunciamo inascoltati - dice il sindaco Pietro Aldegheri - questa drammatica situazione». Se ne parlerà domani in un vertice in Prefettura.

Le due strade di accesso al paese sono gestite dalla città metropolitana di Palermo. Una, la provinciale 55, è però chiusa da due mesi per la frana di un costone e la presenza di massi sulla carreggiata. E l’altra è impraticabile per avvallamenti e buche. Una volta tanto, non mancano i fondi: oltre tre milioni di euro stanziati da tre anni. Ma non ci sono i progetti esecutivi. Finora è stato il Comune a farsi carico delle riparazioni. Ora le risorse sono però finite.