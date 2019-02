Noto, tragico incidente stradale nella notte: muoiono due ragazzi di 16 e 17 anni

SIRACUSA - Gravissimo incidente stradale nella notte a Noto, in provincia di Siracusa, dove sono morti due ragazzi di 16 anni e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco. I due giovani erano insieme in sella a uno scooter quando di sarebbero scontrati con un'auto in via Maria Montessori, non lontano dal commissariato di polizia, in pieno centro abitato.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che si sarebbe verificato poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, Manuel e Gabriele erano usciti insieme per trascorrere la serata e stavano facendo rientro a casa quando a un incrocio si sarebbero scontrati in maniera violenta con una vettura.

Sul posto sarebbero giunti in poco tempo i soccorsi, allertati dagli abitanti della zona, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare.

IN AGGIORNAMENTO