Torna operativo l'aeroporto di Catania:cessata (per ora) l'emergenza cenere dell'Etna

CATANIA - Torna ad essere operativo l'aeroporto di Catania: è stata disposta, a partire dalle 8, la riapertura dello spazio aereo che era stato chiuso alle 18 di ieri per l’emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell’Etna, che è da tempo in attività. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, sottolineando che «potranno comunque verificarsi ritardi e disagi, ma la situazione dovrebbe presto tornare alla normalità». Ci saranno infatti passeggeri da "riproteggere" e bisognerà smaltire le "scorie" della difficile giornata di ieri sul fronte dell'operatività dei voli, quando diverse tratte sono state cancellate o diritottate sugli scali di Comiso e Palermo con inevitabili problemi per l'utenza, costretta poi a raggiungere in autobus la destinazione finale.

I passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dello scalo internazionale.