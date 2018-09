Sparito il francobollo dedicato alla Porta d'Europa?

Sembra scomparso nell’aggiornamento del programma filatelico 2018 il francobollo che era stato inizialmente programmato per celebrare la «Porta d’Europa», il monumento realizzato da Mimmo Paladino a Lampedusa per ricordare i migranti morti in mare. Effetto della nuova politica del governo in tema di immigrazione?

Oggi le Poste Italiane hanno diffuso l’aggiornamento periodico al programma di emissione di carte valori postali: il numero complessivo di emissioni è rimasto invariato ma non comprende più il francobollo per Lampedusa. E’ invece stato inserito un francobollo (emissione prevista per il 20 novembre) dedicato al centenario dell’inaugurazione dell’Aula di Montecitorio progettata da Ernesto Basile e coperta con un grande lucernario (il «velario») di Giovanni Beltrami al di sotto del quale c'è il fregio dipinto da Aristide Sartorio.