La carta dei vini di Ciccio Sultano tra le cento migliori del mondo

Entra nella World’s Best Wine Lists 2018 la carta dei vini del Ristorante Ciccio Sultano - Duomo di Ragusa Ibla. Il riconoscimento è stato assegnato dalla testata internazionale «The world of Fine Wines» che premia le 100 carte dei vini migliori al mondo.

Il premio - si legge in una nota- è considerato dalla sommellerie internazionale l’equivalente dell’assegnazione delle stelle Michelin. La World’s Best Wine Lists è giudicata da una commissione indipendente di critici enologici internazionali che seleziona - tra le Carte Vini più titolate, i vincitori di ogni categoria, suddivisi per aree geografiche.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento- afferma Ciccio Sultano - perché vuol dire che in Sicilia, a Ragusa Ibla, c'è un posto, premiato a livello internazionale, dove bere bene è una gioia, esattamente come mangiare bene. Un risultato - aggiunge - ottenuto grazie ai produttori siciliani ed agli altri, in Italia e nel mondo, che da diciotto anni credono in questa cantina. E grazie- conclude- anche al mio sommelier Antonio Currò per aver compreso ed interpretato al meglio la nostra filosofia di cucina». La cantina di Ciccio Sultano raccoglie circa 1200 etichette, equamente divise tra Sicilia, Italia ed una selezione ampia di grandi champagne ed è ospitata nelle volte tufacee degli anessi del settecentesco Palazzo della Rocca a Ragusa Ibla.