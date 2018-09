Miss Italia 2018, le bellezze siciliane nelle top 15

Nulla da fare per le due bellezze siciliane in lizza per il titolo di Miss Italia. Alla fine ha vinto Carlotta Maggiorana, 26 anni di Cupra Marittima che vive a Roma da ormai tanti anni.

La palermitana Martina Rao si è classificata tra le prime dieci, mentre l’altra siciliana, Erika Nicolosi, di Santa Maria di Licodia, selezionata come concorrente dell’Abruzzo sol perché ha vinto le selezioni mentre si trovava in vacanza a San Benedetto del Tronto, è arrivata tra le top 15. Erika ha anche vinto la fascia Miss Love’s Nature.

Martina Rao è originaria di Monreale, ha 19 anni, si è diplomata al liceo artistico, da sempre sogna di diventare una designer. Ama cantare, ballare e disegnare.

Erika Nicolosi fa la segretaria ma partecipa anche a sfilate e set fotografici ed è anche stata protagonista di diversi spot, tra cui anche uno per la Coca Cola girato per i Mondiali di Russia 2018.