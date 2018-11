Investigazioni forensi, premio al prof. Sebastiano Battiato dell'università di Catania

Le investigazioni forensi, anche grazie a famosissime serie televisive come CSI e ai programmi tv come «Chi l'ha visto?» e «Quarto gradi», sono ormai entrate a far parte della nostra vita quotidiana. E c'è anche un premio nazionale rivolto al mondo forense e delle investigazioni, al quale sono candidati numerosi professionisti per le diverse categorie degli Investigation & Forensic Awards, concorso organizzato dal magazine Stopsecret.it.

La giuria, riunita a Roma il 18 ottobre, dopo aver esaminato attentamente le diverse candidature pervenute e segnalato in autonomia i professionisti meritevoli dei premi, ha decretato i quattro finalisti per ogni settore che ieri sono stati premiati a Milano. Fra loro - nella categoria Esperti Forensi - c'è Sebastiano Battiato, Professore ordinario di informatica presso l’Università di Catania, - - curatore tra l'altro sul nostro sito la rubrica “L'investigatore informatico” - che ha ricevuto il riconoscimento con questa motivazione: «Nel corso della sua esperienza ultra-ventennale, ha approfondito e sviluppato la tematica dell’elaborazione, del miglioramento di qualità e della compressione delle immagini, svolgendo attività di consulenza per le principali Procure italiane su tematiche legate all’Imaging in ambito forense».

Ma ecco tutti i candidati e i premiati

Esperienza Award Studi Legali Carriera Avvocato, i migliori italiani per esperienza: Caterina Biafora; Dina Ghezzi; Concetta Grillo; Massimiliano Lissi. VINCITORE: Massimiliano Lissi Motivazione: Per la sua attenzione al diritto penale d’impresa da oltre 25 anni, per la sua attività di formazione nei diversi ruoli ricoperti negli organismi di vigilanza, per gli altissimi livelli di competenza raggiunti.

Award Esperti Forensi Carriera Consulente Forense, iI Migliori Italiani per Esperienza: Sebastiano Battiato; Antonella Marchi; Salvatore Musio; Bruno Neri. VINCITORE: Sebastiano Battiato