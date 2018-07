L'Oroscopo del giorno

Previsioni del 17 Luglio 2018

Organizzate qualcosa di speciale per il vostro amore per i prossimi giorni. La volontà di trasformare i sogni in realtà si fa incontenibile: non reprimetela. L’ estate incoraggia gratifiche affettive e solidarietà da parte dei più cari amici

Sono parecchi i nati in Toro che avvertono il desiderio di trasformare la loro vita, che sono pervasi dalla voglia di vivere contesti che sappiano destare in loro la meraviglia, un po' in tutti i campi, approfittate di Urano entrato nel segno per buttarvi in nuove esperienze

In base alla personale situazione di ognuno cercate di trovare un modo per sentirvi appagati e protetti fa in modo che eventuali timori e indecisioni lavorative e di relazione, svaniscano per lasciare posto a intraprendenza e potere decisionale

E’ necessario qualche attimo di sana introspezione: le scelte saranno ancora più azzeccate. Festeggiate il vostro compleanno regalandovi un viaggio e un vita sociale più intensa. Nuovi amici sapranno riportare l’ umore a livelli superiori

Il Sole in arrivo dà impulso a straordinarie energie. Il pianeta Urano, del cambiamento, promuove un periodo fecondo per le faccende sentimentali. Il magnetismo personale è maggiormente accentuato, così come la creatività

La perseveranza e la serietà vi portano a raggiungere gli obiettivi con spiccata astuzia. La giornata è scandita da ritmi piacevoli che permettono il buon proseguimento dei giorni scorsi. Urano amico adesso,rende piacevole questo periodo e addolcisce l'atmosfera

Nonostante Saturno vi immusonisca spesso il vostro cuore desidera un dialogo sereno che favorisca la confidenza tra le coppie appena nate, rinvigorisca la complicità in quelle datate e dia nuovi spunti ai single per potenziare e approfondire le conoscenze

Questo è un buon momento per preparare a dovere un nuovo progetto lavorativo in espansione. La Luna è favorevole a fare il punto della situazione. Brillano a favore tante stelle e questo permette di eliminare le cose insignificanti con maggiore chiarezza

Oggi sentite che alcuni progetti si sono rivelati superficiali e alcune relazioni insoddisfacenti, e povere di significato. Fate una lista di quanto volete cancellare e agite con decisione, convogliando le energie verso un obiettivo alla volta

Gli affari sono favoriti ma è bene tenere gli occhi aperti e non lasciarsi andare a facili entusiasmi. Il vostro portafoglio finalmente può sorridere un pò perché dopo un periodo di uscite torrenziali si inizia a vedere anche qualche entrata

Sul lavoro è importante cercare di rimanere con i piedi per terra e non farsi prendere la mano da un’eccessiva creatività che in questa fase può risultare addirittura dannosa.

Siete in forma attenzione a marte troppo agitato

Sul lavoro e in amore nessuna grossa novità ma neanche niente di negativo. Lasciar perdere eventuali colpi di testa. E’ arrivato il momento di riappacificarvi con il mondo e di riallacciare certi rapporti che avevate lasciato sospesi