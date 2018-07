TOKYO, 17 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana poco variata dopo la pausa festiva di lunedì, appesantita dai segnali in chiaroscuro che provengono dalle trimestrali societarie in Usa e la recente flessione dei prezzi petroliferi. L'indice Nikkei fa segnare una variazione piatta (-0,02%), a quota 22.593,43. Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui minimi in sei mesi sul dollaro a un valore di 112,30 e sull'euro a 131,50.