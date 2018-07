Mediaset e F2i lanciano opa su EI Towers

MILANO, 17 LUG - Mediaset si allea a F2i e lancia un'opa su EI Towers. L'obiettivo (che passerà dall'addio alla Borsa) è "valorizzare un asset rilevante" e nel contempo "rafforzare la strategia di focalizzazione sul core business della televisione gratuita". Lo spiega il gruppo ufficializzando l'operazione. Con il riassetto il fondo istituzionale controllerà il 60% di EI Towers e Mediaset resterà al 40%, la società delle torri avrà così 'mani libere' per ripensare alle operazione che erano rimaste nel cassetto. "Il ruolo di operatore indipendente, è uno status che consentirà di partecipare più agevolmente al processo di consolidamento del business delle torri broadcasting e di quelle telefoniche in atto a livello nazionale e internazionale" sottolinea la nota. L'offerta prevede un corrispettivo di 57 euro per azione, corrispondente ad un premio del 19,2% rispetto ai prezzi medi ponderati registrati nei sei mesi precedenti l'annuncio dell'operazione.