Istat, +0,6% compravendite primi 3 mesi

ROMA, 18 LUG - Si conferma la fase di recupero del mercato immobiliare. Nel primo trimestre del 2018 le compravendite immobiliari sono cresciute dello 0,6% rispetto al trimestre precedente raggiungendo le 176.687 unità. Lo comunica l'Istat, specificando che si è registrato un +0,5% per il settore abitativo e un +1,3% per quello economico. Su base annua le transazioni immobiliari crescono complessivamente del 4,2% (il settore abitativo +4,4% e l'economico +2,1%). Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare crescono dell'1,5% (a quota 94.015) rispetto al trimestre precedente e diminuiscono del 3,3% su base annua.