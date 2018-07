Generali cede due controllate per 409mln

MILANO, 19 LUG - Generali continua nel riassetto della sua struttura e firmato un accordo con Life Company Consolidation Group per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited, con sede a Guernsey, e Generali Link, con base in Irlanda. Generali riceverà un corrispettivo base pari a 409 milioni di euro, a cui si aggiunge un corrispettivo potenziale fino ad un massimo di 10 milioni. "Questo accordo conferma il nostro impegno per completare entro l'anno il piano di ottimizzazione della presenza di Generali nel mondo. Con un ammontare complessivo delle operazioni pari a oltre 1,5 miliardi, significativamente superiore all'obiettivo iniziale di 1 miliardo, Generali sta dimostrando la sua capacità di perseguire con successo gli obiettivi del piano strategico" commenta il group Ceo Global Business Lines & International, Federic de Courtois.