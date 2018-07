Snam guida consorzio per acquisto Desfa

MILANO, 20 LUG - Il consorzio europeo composto da Snam (60%), Enagas (20%) e Fluxys (20%) ha acquisito il 66% di Desfa, l'operatore nazionale greco. Gli accordi sono stati firmati ad Atene con l'Agenzia greca per le privatizzazioni Hradf e con Hellenic Petroleum alla presenza del ministro dell'Energia greco Giorgos Stathakis, dell'a.d di Snam Marco Alverà, dell'a.d di Enagás Marcelino Oreja e del Chief Commercial Officer di Fluxys, Arno Büx. Ad aprile, il consorzio si era aggiudicato la gara per la privatizzazione sulla base di un'offerta di 535 milioni di euro. Desfa gestisce, in regime regolato, una rete di trasporto ad alta pressione di circa 1.500 chilometri, nonché un terminale di rigassificazione a Revithoussa."Snam - ha detto Alverà - è pronta a lavorare insieme ai suoi partner per accelerare la crescita di Desfa e lo sviluppo dell'infrastruttura greca affinché il Paese abbia un ruolo centrale nella costruzione del sistema energetico europeo".