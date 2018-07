Dopo Marchionne, Fca e Ferrari giù in Bo

TORINO, 23 LUG - Avvio pesante per Fca e Ferrari in Piazza Affari nella prima seduta dopo l'addio di Sergio Marchionne, ricoverato in un ospedale di Zurigo in condizioni giudicate "irreversibili". Dopo la nomina di Mike Malley alla guida di Fca, il titolo perdere il 4,3% a 15,71 euro. Il titolo del Cavallino rampante, che non è riuscito subito a fare prezzo, segna un forte calo (-5% a 113,5 euro) dopo un prolungamento dell'asta di pre-apertura. In calo anche Cnh (-2,54% a 8,59 euro), guidata ora da Suzanne Heywood. Debole anche Exor (-4,59% 54,08 euro) a monte della catena.