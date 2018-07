Alleanza Coop, bene dl Dignità

ROMA, 24 LUG - "Accogliamo con favore le norme che premiano chi investe in Italia e non delocalizza" sottolinea l'Alleanza delle Cooperative che all'assemblea annuale promuove, seppure con qualche riserva, il Dl Dignità. "Sul fronte lavoro, condividiamo l'obiettivo di contrastare la precarietà'' anche se potrebbero ''esserci strumenti più efficaci della reintroduzione delle causali'' che storicamente causano contenzioso. Serve poi "prudenza sulle norme transitorie". Bene anche reintroduzione in 'giusta dose' dei voucher.