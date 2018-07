Ryanair: Filt-Uilt,cambio illecito turni

ROMA, 24 LUG - Ryanair sta facendo una "massiccia operazione di pesante modifica dei turni di una quantità inusualmente elevata di piloti e assistenti di volo ai quali vengono cancellati, con poche ore di preavviso, giorni di riposo regolarmente assegnati sul turno sostituiti con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto" in coincidenza con lo sciopero di domani 25 luglio. Lo denunciano Filt Cgil e Uilt in una lettera a Ryanair, Ministero del lavoro, Garante degli scioperi ed Enac, parlando di condotta "palesemente antisindacale, illecita e illegittima".