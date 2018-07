Petrolio: in rialzo a 68,81 dollari

ROMA, 30 LUG - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di settimana sul mercato after hour a New York. Il contratti sul greggio Wti con consegna a settembre guadagnano 12 centesimi a 68,81 dollari al barile (68,69 venerdì a New York). Scende invece di 6 centesimi il Brent a Londra, scambiato a 74,70 .