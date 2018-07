Ilva: Melucci,chiarezza o noi in trincea

TARANTO, 30 LUG - "Spero che si faccia in fretta e spero che ci sia una prova di chiarezza oggi dal tavolo di Roma. Perché, diversamente, saremo in trincea per tutelare gli interessi della nostra comunità". Lo ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, nel corso della conferenza stampa con i sindaci dell'area di crisi di Taranto, il presidente della Provincia, Martino Tamburrano, e il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo, che hanno deciso di disertare il tavolo istituzionale sull'Ilva. "Noi - ha precisato Melucci - siamo ancora qui e siamo qui a disposizione dell'azienda, dei commissari, del governo". "Abbiamo dato, anche nell'ultimo mese - ha aggiunto il primo cittadino - molta collaborazione, consapevoli delle difficoltà del dossier e dell'assetto di governo, ma non abbiamo avuto mai risposte".