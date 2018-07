Borsa: Milano chiude piatta, bene Mps

MILANO, 30 LUG - Piazza Affari ha chiuso sulla parità (-0,06% a 21.941 punti) una seduta debole anche per le altre Borse europee. I mercati sono in attesa delle indicazioni delle banche centrali: domani si riunirà quella del Giappone, mercoledì il braccio operativo di quella americana (il Fomc) e giovedì quella inglese. Sul listino milanese continuano i rally di Mps (+5%) e Carige (+4,82%), che nei prossimi giorni approveranno i conti. Salgono Saipem (+1,6%), che ha esteso la scadenza di una linea di credito, e Fca (+1,4%), che recupera dopo lo scivolone di mercoledì, con la trimestrale e la morte di Sergio Marchionne. Nella galassia Agnelli sale anche Exor (+0,18%), mentre è in calo Ferrari (-1,5%), all'indomani del Gran Premio d'Ungheria, dove ha mancato il primo posto. In coda al listino c'è St (-2,74%), in scia alle vendite sul tech negli Usa, e Moncler (-2,5%). Sotto pressione Autogrill (-3,7%) dopo la corsa di venerdì sulla scia della semestrale. Cala Mediaset (-0,6%), dopo la semestrale di venerdì, a Borse chiuse.