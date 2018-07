Giappone:Boj taglia stime inflazione

ROMA, 31 LUG - La Banca centrale del Giappone (Boj) ha, come da attese, tagliato le stime sull'inflazione per gli anni fiscali 2018 e il 2019 dall'1,8 all'1,5% e dall'1,3 all'1,1% e mantiene la propria politica accomodante. L'istituto ha anche annunciato misure per rendere più flessibile i maxi stimoli in vista di una loro maggiore durata, dato che appunto l'obiettivo del 2% sull'inflazione resta ancora lontano dopo 5 anni di misure straordinarie. I tassi di interesse al momento negativi, ha annunciato, resteranno così "molto bassi" mentre resta immutato anche il target sul rendimento del decennale anche se appunto sarà consentita una maggiore oscillazione.