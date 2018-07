Pil, +0,2% in secondo trimestre

ROMA, 31 LUG - Nel secondo trimestre il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è salito dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1,1% su base annua. Lo comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. La dinamica dell'economia risulta così in "rallentamento", spiega l'Istituto. Infatti nel primo trimestre la crescita congiunturale era stata pari allo 0,3% in termini congiunturali e all'1,4% su base annua. In particolare, il rialzo trimestrale è il più basso dal terzo trimestre del 2016.