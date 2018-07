Jindal, vogliamo investimento successo

PIOMBINO (LIVORNO), 31 LUG - Quello di Piombino "è il primo investimento in Ue e vogliamo che sia un investimento di successo". Lo ha detto Sajjan Jindal, patron del gruppo Jindal agli operai della Aferpi di Piombino (Livorno) che ha incontrato oggi, al teatro Metropolitan della cittadina toscana. "Mi è stato detto che Piombino ha una grande storia nella produzione di acciaio, che è stato il primo impianto a produrre acciaio - ha sottolineato -. Vi garantisco che sarà uno dei più importanti siti di produzione di acciaio in Europa". "Vogliamo portare al massimo della capacità - ha aggiunto - gli impianti di laminazione esistenti, e far sì che il porto si sviluppi con la sua capacità operativa. E poi vogliamo costruire una nuova acciaieria nel massimo rispetto ambientale. Questo è il mio desiderio ed è quello che voglio realizzare".