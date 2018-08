Borsa: Europa in calo, attesa per Boe

MILANO, 2 AGO - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che temono che si inaspriscano i contrasti tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Attesa per le decisioni della Banca centrale d'Inghilterra dopo che ieri la Fed ha deciso di lasciare invariati i tassi. Il calo l'euro sul dollaro a 1,1634 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. Giù Francoforte (-1,2%), Madrid (-0,6%), Parigi e Londra (-0,4%). In forte calo le aziende che lavorano i metalli per effetto della guerra commerciale. Giù Kaz Minerals (-13%), ArcelorMittal (-2,4%) e Thyssenkrupp (-1,5%). Giù anche la finanza (-0,8%) con Deutsche bank (-2,2%), Bnp Paribas (-1,5%), Ubs (-1,2%), Allianz (-1,1%). In rosso il settore dell'energia (-0,4%), con il petrolio che arresta il calo a 68 dollari al barile. Debole anche le tlc (-0,4%) con Iliad (-3,6), Orange (-0,5%) Telefonica (-0,7%) e Vodafone (-0,4%).