Indagine Enac su 4 compagnie aeree

ROMA, 2 AGO - A seguito dei disservizi che si sono verificati nel corso di questa prima parte della stagione estiva in alcuni aeroporti italiani, causando disagi a centinaia di passeggeri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha avviato un'indagine nei confronti dei seguenti vettori: Blue Panorama, Ryanair, Volotea e Vueling. L'accertamento - si legge in una nota dell'Enac - è finalizzato alla verifica dei programmi delle compagnie coinvolte su flotta e equipaggi, con lo scopo di valutare l'eventuale necessità di un ridimensionamento degli operativi o di una limitazione dei servizi. Le verifiche vedono il necessario e fondamentale cointeressamento delle Autorità per l'aviazione civile straniere, ed in particolare quella spagnola, per quanto concerne i vettori Volotea e Vueling, e quella irlandese per quanto riguarda i controlli su Ryanair.