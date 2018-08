Borsa:Milano in rialzo, giù Carige e Mps

MILANO, 3 AGO - La Borsa di Milano (+0,8%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei, ed archivia una settimana caratterizzata da numerose semestrali. In rimbalzo le banche dopo le prestazioni negative dei giorni scorsi. Si torna a guardare allo spread in vista delle prime mosse per la legge di bilancio. Il differenziale tra Btp e Bud ha chiuso a 251 punti, in rialzo rispetto a ieri ma in frenata rispetto ai 268 punti toccati stamani. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 2,92%. A Piazza Affari svettano Fca (+2,8), Exor (+2,5%) e Cnh (+1,7%), dopo le indiscrezioni su nuovi interessati a Magneti Marelli. Chiude con forte slancio Ubi (+2,1%), dopo i conti del semestre con un utile a 208 milioni e la riduzione degli Npl. Bene anche Mediobanca (+1,6%) con l'ingresso in Indonesia grazie a Compass che ha acquisito una quota di Bfi. Fanalino di coda Carige (-3,3%), dopo il ritorno in perdita per 20 milioni. Male anche Mps (-1,7%) e Cattolica (-3%), nonostante la semestrale positiva.