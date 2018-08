Petrolio: Wti a 68,6 dollari, +0,23%

ROMA, 6 AGO - Prezzo del greggio Wti in rialzo sui mercati dove comunque resta sotto la soglia dei 69 dollari al barile (+0,25% a 68,65). Gli investitori devono soppesare i segnali sempre più evidenti dell'inasprirsi della guerra dei dazi tra Usa e Cina che potrebbe deprimere i consumi e i dati sulla produzione dopo gli impegni presi all'Opec. Attesa anche per gli sviluppi della crisi diplomatica, in merito ai diritti umani, scatenata nelle scorse ore dall' Arabia Saudita contro il Canada il quale importa il 10% del suo greggio dal paese. Piatte le quotazioni del Brent (-0,03% a 73,19 dollari).