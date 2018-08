Borsa Europa chiude in rosso

MILANO, 10 AGO - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, appesantite dal 'caso Turchia'. Milano è stata la peggiore e ha terminato le contrattazioni in calo del 2,51% a 21.090 punti. Male anche gli altri listini, con Parigi che ha perso l'1,59% a 5.414 punti, Francoforte l'1,99% a 12.424 punti, Londra lo 0,97% a 7667 punti e Madrid l'1,56% a 9602 punti.