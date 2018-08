Torna Luna Rossa con Prada e Pirelli

MILANO, 13 AGO - Luna Rossa è tornata e Pirelli sarà co-title sponsor con Prada dell'imbarcazione in vista della partecipazione alla prossima edizione dell'America's Cup in Nuova Zelanda nel 2021. "E' una sfida, sportiva e tecnologica, capace di portare l'Italia e il brand Pirelli in tutto il mondo. La Coppa America, come nei motori la Formula 1, è il trofeo velico più prestigioso, con una grande storia e tradizione" spiega il ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. E Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa Challenge, definisce l'accordo "una vera e propria collaborazione tra il Team e Pirelli, la sua esperienza di oltre mezzo secolo ai massimi livelli mondiali negli sport ad alta tecnologia rappresenterà un asset di rilievo in seno al nostro progetto". Luna Rossa è alla sua quinta partecipazione al Trofeo e in questa edizione è Challenger of Record, ovvero il primo sfidante del team vincitore della passata edizione, Emirates team New Zealand.