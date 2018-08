Borsa Milano debole con Turchia e banche

MILANO, 13 AGO - Prima seduta di settimana nervosa ma con un chiaro tentativo finale di contenere le perdite per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee spaventate dalla crisi turca: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,58% a 20.969 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,48% a quota 23.231. A Milano male, anche se sopra i minimi di seduta, soprattutto le banche per la pressione sui titoli di Stato italiani e un lontano timore di 'contagio' dalla Turchia: Monte dei Paschi ha concluso in calo del 3,8% al nuovo minimo di 2,22 euro, Banco Bpm del 3%, Ubi del 2,8% e Unicredit, anche sospesa in asta di volatilità, in perdita del 2,5% a 13,4 euro. Vendite inoltre su Leonardo (-2,6%), mentre Fca e Tim hanno contenuto il calo sotto il punto percentuale. Tra i titoli principali di Piazza Affari, molto bene Moncler (+2,7%), con Azimut e Unipol che nel comparto finanziario si sono mossi in chiara controtendenza in rialzo finale rispettivamente del 2,4 e del 2,2%.