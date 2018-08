Borsa: Europa prova rimbalzo con Turchia

MILANO, 14 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo in avvio di giornata: Francoforte e Milano sono di qualche frazione i listini migliori (+0,7%), seguiti da Parigi e Madrid (+0,3%), con Londra che cresce dello 0,2%. Gli operatori, in un clima di scambi ridotti, guardano alla lira turca che recupera e alla Borsa di Istanbul partita positiva di circa due punti percentuali. La Borsa tedesca è spinta anche dai dati migliori delle previsioni del Pil della Germania e dal recupero di Bayer (+1%) dopo lo scivolone di ieri sulla sentenza Usa avversa alla controllata Monsanto e agli erbicidi a base di glifosato. In Piazza Affari bene Saipem e Unipol (+3%), con Azimut in rialzo di due punti e mezzo. Acquisti su Tim (+1,7%), debole Mediobanca che cede un punto percentuale. Sempre in forte calo Mediaset dopo il report negativo di Morgan Stanley sula controllata spagnola, con il Biscione che a Milano cede il 3,3%.