Ue-19: Pil secondo trimestre +0,4%

ROMA, 14 AGO - Nel secondo trimestre del 2018 il pil della zona euro e della Ue-28 è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. E' la prima stima flash di Eurostat. Anche nel primo trimestre 2018, il pil era aumentato dello 0,4% sia nella Ue-19 sia nella Ue-28. Su base annua, l'aumento è del 2,2% per l'Eurozona e per l'Ue in generale. L'Italia è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% su base annua.