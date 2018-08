Borsa: Milano fiacca con Atlantia

MILANO, 14 AGO - Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, Piazza Affari è passata in territorio leggermente negativo (Ftse Mib -0,2%), con Atlantia nuovamente sospesa in asta di volatilità in ribasso teorico del 9%. In calo anche l'altra società autostradale Astm (gruppo Gavio), che scende del 2,8%. Mentre proseguono piatte le altre piazze finanziarie europee (Francoforte sale dello 0,1%, Londra scende dello 0,1%), tra gli altri titoli principali del listino milanese Mediaset amplia il calo al 4% dopo il report di Morgan Stanley sulla controllante spagnola. Sempre bene Saipem e Unipol che salgono si oltre il 3%.