Spread Btp-Bund in calo ma sopra 270

ROMA, 14 AGO - Lo spread Btp-Bund resta in calo rispetto ai massimi segnati ieri oltre quota 280, ma si mantiene sopra i 270 punti base, a 272, con rendimento del decennale italiano al 3,04% a metà seduta. I mercati tirano il fiato grazie all'allentarsi della tensione per la crisi della lira turca, che oggi guadagna circa il 5% a 6,5692 dopo i minimi storici di ieri oltre quota 7 sul dollaro. Rialza la testa anche la Borsa di Istanbul, in rialzo di oltre l'1%.