S&P, Atlantia sotto osservazione

MILANO, 17 AGO - Il crollo del ponte Morandi ha spinto l'agenzia di rating S&P a mettere sotto osservazione (credit watch) con implicazioni negative Atlantia, Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma, pur confermando il rating BBB+. Lo rende noto la capogruppo. S&P nel suo report spiega che potrebbe "anche abbassare i rating di un gradino se le metriche del credito di base di Atlantia scendessero al 12%" e questo, stima l'agenzia potrebbe avvenire con costi aggiuntivi per 150 milioni di euro per "difficoltà operative o per un costo di rifinanziamento potenzialmente più elevato dall'acquisizione di Abertis". La revisione negativa "potrebbe derivare da costi operativi aggiuntivi di sicurezza o costi di manutenzione" e "l'impatto finale sul rating dipenderà dal fatto che Atlantia mitigherà la pressione sui suoi rapporti di credito mediante ulteriori cessioni o rivedendo la sua politica finanziaria".