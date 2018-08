Fed: venerdì al via Jackson Hole

ROMA, 19 AGO - La pausa vacanziera per i banchieri centrali termina questa settimana. L'appuntamento estivo per eccellenza è fissato venerdì 24 e sabato 25 agosto al simposio annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, nel Wyoming. Il tema ufficiale della conferenza è l'impatto economico delle super imprese come Amazon, ma è difficile non immaginare che i numeri uno della politica monetaria internazionale non si soffermino sulla questione dazi e sulla recente crisi turca. Il presidente della Fed, Jerome Powell, interverrà venerdì mattina e nel suo discorso gli investitori cercheranno chiarezza sul percorso dei tassi di interesse e della politica di bilancio, oltre che sulla volontà di governare le turbolenze nei paesi emergenti.