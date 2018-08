Mercati alla prova Turchia

ROMA, 19 AGO - Mercati chiamati ad una ennesima prova di resistenza a partire da domani dopo il taglio del rating di Moody's e S&P alla Turchia. Così nel giorno in cui rientra l'emergenza Grecia con la fine del piano di aiuti, costato molto ad Atene in termini economici e sociali, a preoccupare resta Ankara e la svalutazione della sua valuta. La scure delle agenzie di rating internazionali si è abbattuta sul paese asiatico venerdì sera, quando sia Moody's sia Standard and Poor's hanno annunciato di aver ridotto la valutazione sul debito del paese afflitto da una grave crisi economica e da forti tensioni valutarie nelle ultime settimane.