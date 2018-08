Borsa: Milano in rialzo, giù Atlantia

MILANO, 20 AGO - La Borsa di Milano (+0,2%) chiude in lieve rialzo, in linea con gli altri listini europei che scommettono su una riduzione delle tensioni commerciali tra Usa, Cina e Turchia. Piazza Affari ha risentito del calo dei titoli dei gestori autostradali dopo la posizione del governo sulle concessioni a seguito del crollo del ponte di Genova. Chiusura in deciso calo per lo spread tra Btp e Bund che archivia la seduta a 270 punti base, con il tasso sul decennale italiano al 3%. In fondo al listino Atlantia (-4,68%) che brucia altri 638 milioni di capitalizzazione. Male anche Sias (-4,2%), Autostrade Meridionali (-3,7%) e Astm (-3,5%). Deboli le banche con Intesa (-0,6%), Fineco (-0,3%), Unicredit (-0,2%) ed Mps (-0,1%). Corre Salini Impregilo (+5%), dopo la cessione di attività a Eurovia (gruppo Vinci) per 555 milioni di dollari (486,23 milioni di euro) ed una nuova commessa in California. In rialzo anche il comparto delle auto con Fca (+3,2%), Exor (+2%), Ferrari (+1,5%) e Cnh (+0,8%).