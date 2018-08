In Sicilia aumenta richiesta mutui del 2,4%

PALERMO - Nel primo semestre 2018 l’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari in Sicilia è stato pari a pari a 111.165 euro, in aumento del 2,4% rispetto al primo semestre del 2017, ed è aumentato anche il peso percentuale degli under 35 sul totale richiedenti mutuo; erano il 27% un anno fa, sono ora il 30%. I dati arrivano dall’osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it, che ha evidenziato come nel corso dell’ultimo anno sia cresciuta anche la percentuale di richiedenti siciliani che hanno cercato di ottenere un mutuo a tasso fisso, arrivata al 79,9%, con picchi superiori all’88% nelle province di Agrigento e Caltanissetta. Analizzando l’andamento a livello territoriale emerge che gli importi medi più alti sono stati richiesti nelle province di Messina (122.883 euro), Caltanissetta (121.328 euro), Siracusa (118.425 euro) e Palermo (116.356 euro); quelli più bassi a Enna (87.069 euro), Ragusa (90.403 euro) e Agrigento (91.837 euro).