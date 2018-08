Borsa: Milano amplia rialzo (+1%)

MILANO, 21 AGO - La Borsa di Milano maglia rosa in Europa, con il Ftse Mib che amplia il rialzo e guadagna l'1,4% a 20.711 punti. In cima al listino si mettono in evidenza Saipem (+4,1%), dopo due nuovi contratti da 700 milioni di dollari, e Atlantia (+3,2%), con il dibattito interno al governo sul futuro delle concessioni autostradali. Toniche anche le altre concessionarie autostradali con Astm (+5,5%), Sias (+2,8%) mentre è stabile Autostrade Meridionali (+0,4%). A dare slancio al listino principale ci sono le banche con Intesa, Unicredit e Ubi (+1,8%), Banca Generali (+1,6%) e Bper (+1,4%). Corre il settore automobilistico con Ferrari (+2%), Fca (+1,1%), Cnh (+0,7%) ed Exor (+0,4%). In positivo anche i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in rialzo. in luce Italgas (+1%), Snam (+0,9%) ed Eni (+0,6%). Seduta positiva anche per Mediaset (+2%) e Tim (+0,9%).