Borsa: Europa in stabile rialzo

MILANO, 21 AGO - Le Borse europee sono in stabile rialzo con Piazza Affari (+1,3%) che guida i listini del Vecchio continente. Gli investitori guardano con ottimismo alla ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina nonostante il presidente Donald Trump ha raffreddato gli animi sulle aspettative. L'euro sale a 1,1527 sul dollaro a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,7%) e Madrid (+1%). In rialzo le utility (+0,7%) con Veolia (+2,2%) e Uniper (+2,8%). Avanza il settore finanziario (+0,6%) spinto da Banco Santander (+1,5%), Bpn Paribas (+1,2%) e Deutsche Bank (+1,7%). A Piazza Affari vola Saipem (+4,4%), dopo gli ultimi contratti da 700 milioni di dollari. In rialzo anche Atlantia (+3,1%), nel giorno del cda di Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova, insieme agli altri titoli dei concessionari autostradali con Astm (+5,4%), Sias (+2,6%) e Autostrade Meridionali (+0,7%). In crescita le banche con Intesa (+2,9%) e Unicredit (+2,4%).