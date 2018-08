Borsa: Asia mista, occhi a tribunale Usa

MILANO, 22 AGO - Qualche incertezza sui mercati asiatici e chiusure 'miste' dopo che l'ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen si è dichiarato colpevole di frode ma nel contempo accusa il presidente americano dicendo di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". Tokyo chiude in rialzo dello 0,64% mentre Hong Kong oscilla tra profitti e perdite (+0,16%) e scivolano gli indici di riferimento in Cina (-0,7%) e Australia (-0,2%). Ora l'attenzione è alle minute della Fed in attesa che il presidente Jerome Powell parli venerdì alla riunione annuale della Fed di Kansas City a Jackson Hole. Tra le valute da segnalare lo yen giapponese sceso dello 0,1% sul dollaro e l'euro in calo dello 0,1% a 1,1576 dollari.