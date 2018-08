Fondi Ue, la flessibilità beffa e quei soldi che non si possono spendere

Per colpa dei vincoli del patto di stabilità i Fondi Ue non si possono spendere, bloccate quote delle Regioni. La deroga di Bruxelles riguarda solo il cofinanziamento nazionale di 3,5 mld, ma quello delle Regioni e dei Comuni resta vincolato al Patto di stabilità interno. Gli enti usano quei soldi almeno per i progetti, anche se poi i cantieri non si aprono. Però dovranno restituirli entro 5 anni. L’assessore Armao ha chiesto a Roma di rivedere questo sistema «folle».

