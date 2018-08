Ilva:Di Maio,gara illegittima,ma no stop

ROMA, 23 AGO - "La gara è illegittima, ma non si può annullare. Per questo é un delitto perfetto" messo in atto con "eccesso di potere". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio in conferenza stampa sul parere dell'Avvocatura di Stato sulla gara Ilva. "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità", ha spiegato il ministro. "Se un'azienda ci chiedesse di partecipare alla gara, ci sarebbero le ragioni di opportunità, noi potremmo revocare la gara", ha aggiunto. Di Maio ha quindi precisato che "saremo al tavolo con le parti sociali. Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare che eviterebbe revoca gara".