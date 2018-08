Borsa: Milano (-0,4%) maglia nera Europa

MILANO, 23 AGO - Piazza Affari (-0,4%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa con il Ftse Mib appesantito dalle banche. Gli altri listini del Vecchio continente hanno archiviato la seduta con gli indici poco mossi, nel giorno dei verbali della Bce e dei deludenti indici pmi dell'Eurozona. Gli investitori attendono il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, domani al simposio di Jackson Hole. E sullo sfondo restano i timori per le tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Milano chiudono in calo gli istituti di credito tra cui Banca Generali (-1,7%), Ubi (-1,3%), Mediobanca e Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-0,8%) e Bper (-0,7%). In calo il comparto delle auto con Fca (-1,1%), Ferrari (-0,2%) mentre è piatta Cnh (+0,07%). In rialzo Pirelli (+1,5%) mentre è sulla parità Brembo (+0,09%). In rosso anche Tim (-1,6%) e Italgas (-1,1%). Seduta positiva per Atlantia (+2,4%) mentre soffrono le altre concessionarie autostradali come Astm (-0,7%), Autostrade Meridionali (-1,9%) e Sias (-0,2%).