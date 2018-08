Borsa: Europa sale guarda a Jackson Hole

MILANO, 24 AGO - Le Borse europee rimontano dopo un avvio di seduta sulla parità. Gli investitori attendono il discorso del presidente della Fed Jerome Powel al simposio di Jackson Hole mentre sullo sfondo ci sono i timori per le tensioni commerciali dopo lo stallo del dialogo tra Usa e Cina. Sul fronte monetario l'euro si attesta a 1,1568 sul dollaro a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Francoforte (+0,52%), Parigi (+0,37%) e Madrid (+0,35%). Piatta Londra (+0,07%). Avanzano i titoli del settore tecnologico (+0,6%), con Siltronic (+3,8%) e Nokia (+0,6%). In positivo il settore finanziario con Ubs e Societe Generale (+1,4%), Bnp Paribas (+1%), Barclays (+0,8%) e Allianz (+0,7%). Bene il settore dell'energia (+0,2%) con il prezzo del petrolio che porta in rialzo Shell (+0,6%) e Total (+0,2%). Deboli le utility con Endesa (-0,2%) e Veolia (-0,1%).