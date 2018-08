Borsa: Europa in rialzo, in rosso Milano

MILANO, 27 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo e guardano a Wall Street con i futures in positivo. Nel Vecchio continente la Borsa di Milano (-0,6%) indossa la maglia nera dopo i dati Ocse sulla crescita. Piazza Affari è appesantita dalle banche. Sul fronte monetario l'euro passa di mano a 1,1618 dollari a Londra. Lo spread tra Btp e Bund è a 276 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,11%. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Avanzano Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,2%). Londra è chiusa per una festività. A Milano proseguono in calo di Unicredit (-1,8%), Intesa (-1,2%), Banco Bpm (-0,7%), Banca Generali e Mediobanca (-0,6%). In controtendenza Carige (+2,2%), con le liste per il nuovo cda. Piatta Ei Towers a 56,7 euro, nel primo giorno dell'opa lanciata da 2iTowers, il veicolo di F2i e Mediaset (+0,4%), ad un prezzo di 57 euro per azione. Sospesa in asta di volatilità la Juventus con un rialzo teorico dell'11%.