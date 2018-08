Tria Italia affidabile,integrata in euro

PECHINO, 29 AGO - L'Italia è un Paese affidabile: ha già adottato misure in tal senso e altre ne prenderà all'insegna della stabilità. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tracciato un quadro ben definito e rassicurante agli investitori cinesi nella ricca giornata d'incontri tra banche e grandi fondi sovrani (Cic, Safe, National Social Security Fund e Silk Road Fund), già legati all'Italia. Alla base di tutto, secondo le diverse e concordanti fonti consultate dall'ANSA, il ministro ha indicato l'integrazione piena nell'area dell'euro, che non è in discussione.